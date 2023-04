Hyundai Ioniq 6 Sabet Tiga Gelar di NYIAS 2023, Mobil Terbaik di Sepanjang Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Mobil listrik terbaru Hyundai Motor Company Ioniq 6 Electrified Streamliner sukses menyabet tiga gelar dalam ajang penghargaan New York International Auto Show (NYIAS) yang digelar sejak 5 sampai 19 April 2023.

Penghargaan tersebut diantaranya World Car of the Year, World Electric Vehicle, dan World Car Design of the Year seperti yang dikutip dari dari Autocarpro.

Kemenangan ini merupakan kali kedua yang didapatkan Hyundai, setelah sebelumnya kendaraan listrik Hyundai Ioniq 5 sempat menjadi pemenang di tiga kategori yang sama pada tahun lalu.

"Kami sangat senang menerima penghargaan bergengsi ini dua tahun berturut-turut, yang mengakui bakat luar biasa dan upaya tak henti-hentinya dari semua orang di Hyundai Motor Company untuk membawa EV seperti IONIQ 6 ke pasar,” kata Jaehoon Chang, Presiden dan CEO Hyundai Motor Company.

“Kehormatan ini akan semakin memperkuat komitmen kami untuk menjadi pemimpin global dalam elektrifikasi kendaraan dan akan memperkuat upaya kami sebagai penyedia solusi mobilitas cerdas," tambah Chang, saat ditemui di pameran NYIAS, Kamis (6/6/2023).

Ketiga penghargaan tersebut didapatkan Hyundai IONIQ 6 lewat pemungutan suara yang diikuti lebih dari 100 jurnalis otomotif internasional terkemuka dari 32 negara.

Melalui pemungutan suara rahasia tersebut para juri dibebaskan untuk memberikan penilaian terhadap setiap kendaraan yang ada di pameran NYIAS.

Untuk penghargaan World Car of the Year, Hyundai Ioniq 6 sukses mengalahkan 30 mobil dari seluruh dunia yang terpilih sebagai nominasi, termasuk kendaraan BMW i7 dan Lucid Air.

Hal tersebut lantaran Hyundai Ioniq 6 memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan juri, yakni diproduksi dalam volume minimal 10.000 unit per tahun, harga yang ditawarkan Hyundai Ioniq 6 juga dipatok di bawah level mobil mewah di pasar utama mereka.

Tak hanya itu Ioniq 6 juga telah berhasil menguasai dua pasar utama yakni Eropa dan Korea Selatan selama periode penjualan di kuartal pertama tahun 2023. Alasan tersebut yang membuat mobil listrik besutan Hyundai ini dinobatkan jadi World Car of the Year.

Untuk penghargaan kategori World Electric Vehicle 2023 diperoleh Hyundai Ioniq 6, karena kendaraan listrik yang ditenagai oleh satu atau lebih motor listrik ini menawarkan kemampuan pengisian daya ultra-fast 800-V yang dapat mengisi daya dari 10 persen hingga 80 persen hanya dalam 18 menit.

Dengan teknologi drag coefficient yang sangat rendah sekitar 0,21, IONIQ 6 yang telah dipasarkan lebih dari 5.000 unit per tahun dalam periode 1 Januari 2022 hingga 30 Maret 2023 menjadi salah satu EV paling aerodinamis dan hemat energi.

Sementara pada kategori penghargaan World Car Design of the Year. Tahun ini Hyundai Ioniq 6 menjadi yang terbaik dari 78 kendaraan yang memenuhi syarat.

Ioniq 6 memenangkan kategori tersebut karena kendaraan listrik satu ini dibekali sejumlah fitur canggih, seperti teknologi Vehicle-to-Load (V2L), driver assistance systems dan advanced connectivity dengan pembaruan software over-the-air (OTA).

Serta fitur dual color ambient lighting, speed sync lighting, EV performance tune-up, dan electric active sound design (e-ASD) untuk meningkatkan pengalaman mobilitas terbarukan dari kendaraan listrik.