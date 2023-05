X-MOC Indonesia Gelar Aksi Nyata Peduli Lingkungan Atasi Pemanasan Global di Kota Batu - Malang

TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Xpander Mitsubishi Owner Club (X-MOC) Indonesia pada tanggal 19 Mei 2023 menggelar aksi nyata penanaman bibit pohon nangka dan jambu di Kota Batu, Malang sebagai bentuk partisipasi aktif sebuah komunitas/klub otomotif dalam rangka mendukung upaya dunia untuk mengatasi perubahan iklim akibat pemanasan global.

Merujuk pada “The Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15)” yang ditetapkan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) pada tanggal 8 Oktober 2018 di Kota Incheon, Korea Selatan.

Menyatakan bahwa dampak dari kenaikan temperature bumi diatas 1,5 derajat Celsius secara global akan sangat merugikan ekosistem dan kehidupan manusia. Laporan tersebut didukung oleh 6.000 data sains yang ditulis oleh 91 ahli dari 40 negara.

“Pohon dan hutan memegang peranan penting dalam menyerap gas rumah kaca dari atmosfer,” ucap Plt. Ketua Umum X-MOC Indonesia Dody Cahyadi.

“Gas rumah kaca yang mayoritas berbentuk CO2, menyelubungi bumi dengan padatnya hingga panas matahari tertahan dan menyebabkan pemanasan global. Dengan penanaman pohon dan pemulihan hutan kembali, X-MOC berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam usaha mengatasi pemanasan global.” imbuh pria yg akrab disapa Doca tersebut.

Aksi peduli lingkungan ini dilaksanakan dalam rangkaian acara Anniversary Ke-5 dan Halal Bihahal Pengda Jatim. Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur X-MOC seperti: Pengurus Nasional, Pengurus Daerah Jawa Timur dan Pengurus Chapter Malang sebagai tuan rumah, serta dihadiri oleh perwakilan Pengurus Daerah Kalimantan Timur, member dari Riau dan perwakilan Badan Pendiri sebagai undangan.

Dalam rangkaian acara yang lebih luas, hadir seluruh chapter se-Jawa Timur dan bahkan perwakilan member dari Jambi dan Kalimantan Tengah juga turut hadir menyemarakkan rangkaian acara tersebut.

"Aksi nyata peduli lingkungan ini menunjukkan eksistensi X-MOC dalam memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas dan menjadi sebuah monument pengingat jika nanti ada member yang berkesempatan berkunjung ke Kota Batu – Malang, di sini ada pohon-pohon produktif yang ditanam oleh X-MOC," tambah Wakil Ketua Pengurus Daerah Jawa Timur Dedi Kurnia Martadiredja.

X-MOC telah resmi sebagai badan hukum (Perkumpulan) sesuai dengan SK Kemenkumham No. AHU-0001821.AH.01.07.TAHUN 2018. Di tahun 2021, X-MOC juga telah resmi sebagai Asosiasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) sesuai Certificate of Association No. 0006/IMI/11/AW-B/2021.

Tidak hanya itu, beberapa Pengurus Daerah (PENGDA) X-MOC juga telah terdaftar resmi di IMI Provinsi DKI Jakarta, IMI Provinsi Kepulauan Riau, IMI Provinsi Gorontalo, IMI Provinsi Kalimantan Timur, dan IMI Provinsi Riau.

X-MOC berdiri sejak bulan September-2017, memasuki tahun ke 6, dengan tagline “Terus Tumbuh Tetap Tangguh”, X-MOC akan terus aktif dalam berkegiatan berkomunitas dan berorganisasi yang berorientasikan untuk mendatangkan manfaat bagi anggota maupun masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kolaborasi antar komunitas dan kerjasama sinergi dengan institusi/lembaga/organisasi terkait yang mendatangkan manfaat untuk organisasi juga akan terus ditingkatkan.