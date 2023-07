Tamiya Versi Ukuran Mobil Asli Akan Diproduksi pada 2024, Stok Hanya 100 Unit

The Little Car Company. Tamiya Wild One MAX Launch Edition

TRIBUNNEWS.COM - Perusahaan otomotif The Little Car Company berencana memproduksi Tamiya Wild One MAX versi mobil asli berkapasitas dua penumpang dengan penggerak motor listrik pada 2024.

Mobil ini didasarkan dari mainan Remote Control (RC) Tamiya Wild One (58050) asli yang pertama kali dirilis pada tahun 1985.

Edisi Tamiya Wild One MAX akan diluncurkan kembali sebagai kendaraan skala penuh dan hanya akan dibuat sebanyak 100 unit, sebelum versi lain dirilis.

Tamiya Wild One MAX Launch Edition berspesifikasi tinggi menampilkan kursi bucket Cobra dengan sabuk pengaman 4 titik, layar digital 5 inch IP-rated dengan sakelar spesifikasi laut, rem cakram Brembo dan peredam Bilstein yang dipasangkan dengan pegas Eibach. Mobil ini menggunakan ban off-road Maxxis 14 inch pada bagian depan dan belakang.

Penyesuaian kecil telah dilakukan pada desain mobil RC asli untuk menambah keamanan dan kenyamanan.

Dilansir dari laman resmi perusahaan, di dalam kokpit dibuat lebih lebar untuk mengakomodasi dua penumpang dengan nyaman.

Turret suspensi depan telah dihaluskan, memungkinkan peningkatan visibilitas dan keselamatan pejalan kaki dan suspensi depan telah ditingkatkan dari desain 'trailing arm' menjadi double wishbone.

Nantinya mobil ini akan memiliki dimensi panjang 3,5m dan lebar 1,8m, nantinya bisa saja menjadi panjang 3,6m dan lebar 1,9m.

Untuk penggemar off-road, ground clearance Wild One MAX Launch Edition adalah 270mm, approach angle 34,1 derajat, breakover angle 28,4 derajat dan departure angle 50,8 derajat.

The Little Car Company juga mengembangkan kaca depan opsional dan mekanisme wiper untuk membuat mobil lebih praktis.

Wild One MAX Launch Edition akan ditenagai oleh delapan paket baterai yang dapat dilepas, dengan kapasitas total 14,4kWh dan kecepatan tertinggi sekitar 96,5 km/jam.

Sementara itu, berat kendaraan diperkirakan sekitar 500kg. Dari responden yang ikut dalam survey, sekitar 95 persen menyatakan ingin mobil ini juga legal di jalan raya.

Oleh karena itu, Little Car Company telah mengembangkan Edisi Peluncuran untuk disertakan dengan paket legal jalan raya di Inggris dan UE di bawah peraturan quadricycle L7e.

CEO The Little Car Company Ben Hedley, berkata pihaknya sangat senang bisa selangkah lebih dekat untuk meluncurkan Tamiya Wild One MAX Launch Edition.

"Tim kami telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk menghidupkan mobil RC dalam ukuran penuh dan saya sangat bangga dengan mereka. Saya ingin berterima kasih kepada semua komunitas pemegang simpanan Tamiya kami, yang telah memberi kami beberapa kontribusi dan saran yang tak ternilai tentang bagaimana kami dapat menjadikan Wild One MAX kendaraan terbaik," tutur Hedley dikutip dari website perusahaan, Senin (10/7/2023).

Hedley menyebut, timnya telah mendengarkan saran dari banyak pihak. Umpan balik mereka telah membantu timnya mengembangkan jenis kendaraan baru yang menggambarkan bahwa mobil listrik bisa menyenangkan, tanpa harus mengandalkan akselerasi yang mengacak-acak otak.

"Dengan menyederhanakan desain dan mengurangi bobot, mobil ini adalah contoh sempurna yang tidak memerlukan 500 tenaga kuda untuk membuat mobil yang menyenangkan bagi pengemudi. Kami sangat bersemangat untuk menunjukkan kepada Anda mobil yang sudah jadi dan tidak sabar menunggu semua orang mengalaminya sendiri," ucapnya.

Produksi Edisi Peluncuran akan dimulai pada awal 2024 dan mobil akan dikirim ke pelanggan yang dibuat sepenuhnya oleh The Little Car Company.