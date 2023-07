Rilis Akhir Juli, Mitsubishi Triton Versi 2024 Akan Jadi Rival Berat Toyota Hilux

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Mitsubishi akan merilis versi terbaru dari pikap Triton pada 26 Juli mendatang secara global di Bangkok, Thailand.

Bukan hanya eksterior dan interior yang diprediksi akan tampil lebih liar, rival Toyota Hilux diklaim telah mengalami ubahan pada sasis, rangka, suspensi dan powertrain diesel terbaru.

Mitsubishi menjanjikan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang telah ada sejak 2015 dengan facelift besar-besaran pada 2018.

Basic dari Triton baru dianggap sama dengan Nissan Navara, sebagai bagian dari Aliansi Renault-Mitsubishi-Nissan.

Dilansir dari Carscoops, suspensi baru akan menampilkan double wishbones di depan dan pegas daun di belakang, menargetkan keseimbangan yang lebih baik antara performa berkendara dan kenyamanan berkendara.

Last but not least, powertrain turbodiesel baru akan memiliki output daya yang lebih tinggi dan kredensial lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan pendahulunya, dengan mengurangi kerugian gesekan secara signifikan.

Kepala Spesialis Produk Mitsubishi Toshiki Masuda, mengatakan perubahan besar akhirnya diterima Triton setelah sembilan tahun.

"Kami telah mengembangkan mesin, suspensi, interior dan eksterior baru yang telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam performa berkendara, kenyamanan dan keamanan," tutur Masuda dikutip dari Carscoops.

Masuda menambahkan, para desainer dan insinyur menanggapi umpan balik pelanggan dengan sangat serius, dengan pengujian pengembangan ekstensif di lingkungan yang keras, memastikan bahwa produk akhir akan cocok untuk penggunaan rekreasi dan komersial.

Peluncuran perdana Mitsubishi Triton generasi keenam akan berlangsung di Bangkok, Thailand dan akan disiarkan langsung di seluruh dunia.