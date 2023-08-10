Harga Mobil Toyota Periode Agustus 2023: All New Yaris Cross HEV Dijual Mulai Rp 440.600.000

PT Toyota-Astra Motor telah merilis harga terbaru untuk sejumlah mobil Toyota yang dijual di Tanah Air per 1 Agustus 2023.

Editor: Nuryanti
zoom-inlihat foto Harga Mobil Toyota Periode Agustus 2023: All New Yaris Cross HEV Dijual Mulai Rp 440.600.000
Lita Febriani/Tribunnews.com
Toyota menjual All New Yaris Cross dengan harga mulai Rp 440.600.000. 

TRIBUNNEWS.COM – Inilah daftar harga terbaru mobil Toyota semua tipe untuk periode Agustus 2023.

PT Toyota-Astra Motor (TAM) merupakan agen tunggal pemegang merek mobil Toyota dan Lexus di Indonesia.

Toyota sendiri merupakan produsen otomotif dari Jepang yang telah berdiri sejak 1971 di Indonesia.

Adapun sejumlah merek mobil Toyota yang tersedia untuk pasar otomotif Indonesia, antara lain Toyota Yaris, Corolla, hingga Kijang Innova.

Daftar Harga Mobil Toyota

Baca juga: Toyota Tampilkan Deretan Mobil Elektrifikasi di GIIAS 2023

Dilansir laman toyota.astra.co.id, berikut ini daftar lengkap harga semua jenis mobil Toyota:

1. Mobil Listrik Toyota

- All New Alphard HEV Rp 1.356.100.000

Alphard 2.5 X (Non Premium Color) Rp 1.356.100.000

Alphard 2.5 X (Premium Color) Rp 1.359.600.000

Alphard 2.5 G (Non Premium Color) Rp 1.578.800.000

Alphard 2.5 G (Premium Color) Rp 1.582.300.000

Alphard 2.5 HEV (Non Premium Color) Rp 1.657.000.000

- All New Yaris Cross HEV Rp 440.600.000

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Tags
mobil
Toyota
Lexus
Yaris Cross
BERITATERKAIT
    • AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Outbound di Pantai Indrayanti Jogja yang Menarik dan Seru
    Outbound di Pantai Indrayanti Jogja yang Menarik dan Seru
    Rp170.000
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Tanah jalan desa kapur
    Tanah jalan desa kapur
    Rp550.000
    Kalimantan Barat, Pontianak
    STOCK LENGKAP!! Bibit Pohon Ketapang Kencana Jakarta
    STOCK LENGKAP!! Bibit Pohon Ketapang Kencana Jakarta
    Rp100.000
    DKI Jakarta, Jakarta Utara
    Rute Lava Tour Merapi, Perjalanan Menuju Lava Tour
    Rute Lava Tour Merapi, Perjalanan Menuju Lava Tour
    Rp450.000
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    TERLARIS!!! WA ME 0813-4820-8081 PERUMAHAN SYARIAH PONOROGO
    TERLARIS!!! WA ME 0813-4820-8081 PERUMAHAN SYARIAH PONOROGO
    Rp500.000.000
    Jawa Timur, Ponorogo
    Rental Motor harian, mingguan, bulanan
    Rental Motor harian, mingguan, bulanan
    Rp80.000
    DI Yogyakarta, Yogyakarta
    Konveksi Cetak Jaket Sablon & Bordir Kendal
    Konveksi Cetak Jaket Sablon & Bordir Kendal
    Rp100.000
    Jawa Tengah, Kendal
    Jasa Edit Photo Buku Album Kenangan Batang
    Jasa Edit Photo Buku Album Kenangan Batang
    Rp95.000
    Jawa Tengah, Batang
    kursus mengemudi sukajadi pekanbaru
    kursus mengemudi sukajadi pekanbaru
    Rp1.000.000
    Riau, Pekanbaru
    Rumah Baru Fresh Desain Modern 2 Lantai Siap Huni
    Rumah Baru Fresh Desain Modern 2 Lantai Siap Huni
    Rp1,2 Milyar
    DI Yogyakarta, Sleman
    Jasa Marka Jalan Cilegon Terpercaya & Terbaik 2023
    Jasa Marka Jalan Cilegon Terpercaya & Terbaik 2023
    Rp100.000
    Banten, Cilegon
    Penangkal Petir Murah & Lengkap, Garansi 1 Tahun
    Penangkal Petir Murah & Lengkap, Garansi 1 Tahun
    Rp1.800.000
    DKI Jakarta, Jakarta Barat
    Paket Perawatan Kulit Pria
    Paket Perawatan Kulit Pria
    Rp100.000
    Jawa Barat, Sukabumi
    Label Woven Damask Temanggung | Wovendamask.co.id
    Label Woven Damask Temanggung | Wovendamask.co.id
    Rp25.000
    Jawa Tengah, Temanggung
    Cetak Sablon Kaos Plastisol Semarang | @Devote Garment
    Cetak Sablon Kaos Plastisol Semarang | @Devote Garment
    Rp60.000
    Jawa Tengah, Semarang
    Baby Chair Blue Kondisi Bagus Harga Murah
    Baby Chair Blue Kondisi Bagus Harga Murah
    Rp120.000
    Banten, Tangerang
    Tanah Datar Strategis Jaten Karanganyar
    Tanah Datar Strategis Jaten Karanganyar
    Rp350.000.000
    Jawa Tengah, Karanganyar
    Distributor Genteng Beton Untuk Rumah Minimalis Batu
    Distributor Genteng Beton Untuk Rumah Minimalis Batu
    Rp5.800
    Jawa Timur, Batu
    Konveksi Kemeja Demak Kain American drill | Devote Garment
    Konveksi Kemeja Demak Kain American drill | Devote Garment
    Rp95.000
    Jawa Tengah, Demak
    FURNISED DIJUAL HUNIAN DI KHASAVA AT JAGAKARSA
    FURNISED DIJUAL HUNIAN DI KHASAVA AT JAGAKARSA
    Rp2,2 Milyar
    DKI Jakarta, Jakarta Selatan
    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Terms of Use
    Contact Us
    Pedoman Media Siber
    Redaksi
    Info iklan