Harga Mobil Toyota Periode Agustus 2023: All New Yaris Cross HEV Dijual Mulai Rp 440.600.000
PT Toyota-Astra Motor telah merilis harga terbaru untuk sejumlah mobil Toyota yang dijual di Tanah Air per 1 Agustus 2023.
Penulis:
Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor:
Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM – Inilah daftar harga terbaru mobil Toyota semua tipe untuk periode Agustus 2023.
PT Toyota-Astra Motor (TAM) merupakan agen tunggal pemegang merek mobil Toyota dan Lexus di Indonesia.
Toyota sendiri merupakan produsen otomotif dari Jepang yang telah berdiri sejak 1971 di Indonesia.
Adapun sejumlah merek mobil Toyota yang tersedia untuk pasar otomotif Indonesia, antara lain Toyota Yaris, Corolla, hingga Kijang Innova.
Daftar Harga Mobil Toyota
Baca juga: Toyota Tampilkan Deretan Mobil Elektrifikasi di GIIAS 2023
Dilansir laman toyota.astra.co.id, berikut ini daftar lengkap harga semua jenis mobil Toyota:
1. Mobil Listrik Toyota
- All New Alphard HEV Rp 1.356.100.000
Alphard 2.5 X (Non Premium Color) Rp 1.356.100.000
Alphard 2.5 X (Premium Color) Rp 1.359.600.000
Alphard 2.5 G (Non Premium Color) Rp 1.578.800.000
Alphard 2.5 G (Premium Color) Rp 1.582.300.000
Alphard 2.5 HEV (Non Premium Color) Rp 1.657.000.000
- All New Yaris Cross HEV Rp 440.600.000