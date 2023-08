Mazda Boyong 10 Kendaraan di GIIAS 2023, Ada All-New Mazda CX-60 dengan M-Hybrid Boost

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan distributor kendaraan Mazda di Indonesia, memboyong 10 kendaraan di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023.

Satu diantaranya adalah All-New Mazda CX-60 yang menjadi pusat perhatian para pengunjung.

"Menyusul kesuksesan peluncuran All-New Mazda CX-60 dua pekan lalu, PT EMI dengan bangga dan penuh semangat hadir di GIIAS 2023," kata Managing Director dari PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, di GIIAS 2023, ICE BSD Tangerang, Kamis (10/8/2023).

Adapun All-New Mazda CX-60 didukung oleh mesin 3.3L Inline 6-silinder, e-Skyactiv-G, Turbocharged dengan teknologi M-Hybrid Boost (Mild Hybrid System) yang mampu menghasilkan tenaga 280 hp dan torsi 450 Nm.

Mesin ini tidak hanya memberikan performa maksimal, tetapi juga diklaim memiliki efisiensi bahan bakar yang unggul.

Ada juga Mazda MX-30, salah satu mobil listrik pertama dari Mazda yang sukses diperkenalkan pada ajang Tokyo Motor Show 2019.

Selain All-New Mazda CX-60 dan Mazda MX-30, para pengunjung booth Mazda di GIIAS 2023 dapat mengenal lebih dekat produk-produk Mazda lainnya tahun ini, mulai dari model SUV, sedan, hatchback, hingga roadster.

Berikut produk Mazda yang dihadirkan di GIIAS 2023:

1. CX-60 3.3 MHEV AWD KURO

2. CX-60 3.3 MHEV AWD ELITE

3. CX-5 IPM6 2.5 ELITE Kuro Edition AT

4. CX-30 IPM2 2.0 GT AT

5. CX-3 IPM4 1.5 Sport AT

6. Mazda3 IPM3 2.0 HB AT

7. Mazda2 SDN IPM5 1.5 GT AT

8. MX-5 RF IPM6 2.0 RF MT

9. MX-30

