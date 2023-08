Tampang Alphard Hybrid yang Mejeng di GIIAS 2023, Harga Tembus Rp 1,66 Miliar

Toyota Indonesia resmi merilis All New Alphard di GIIAS 2023, Kamis (10/8/2023).

Toyota Indonesia resmi merilis All New Alphard di GIIAS 2023, Kamis (10/8/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Toyota Indonesia resmi merilis All New Alphard di GIIAS 2023, Kamis (10/8/2023).

Mobil ini tersedia dalam tiga pilihan, yakn model 2.5 X, 2.5 G, dan 2.5 HV.

Khusus untuk yang varian hybrid, Toyota membenamkan mesin hybrid berkode A25A-FXS 2.487 cc 4-silinder, yang mampu memuntahkan tenaga 140 kW pada 6.000 rpm dan torsi 239 Nm pada 4.300–4.500 rpm.

Baca juga: Toyota Tampilkan Deretan Mobil Elektrifikasi di GIIAS 2023

Sementara varian 2.5 X dan 2.5 G dilengkapi mesin bensin berkode 2AR-FE 2.494 cc 4-silinder, dapat menghasilkan tenaga 134 kW pada 6.000 rpm dan torsi 235 Nm pada 4.100 rpm, dipadukan transmisi CVT ke roda depan.

Honda hanya menyediakan dua pilihan warna untuk All New Alphard, yakni Platinum White Pearl dan Black. Sedangkan untuk interior, tersedia pilihan warna Black untuk di seluruh tipe.

Secara dimensi, Premium Luxury MPV ini memiliki panjang 5.010 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.945 mm dan wheelbase 3.000 mm.

Model terbaru ini lebih panjang 50 mm dan lebih rendah 10 mm dari pendahulunya, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kestabilan manuver dan membuat kabin yang lebih luas.

Saat pintu terbuka, sebuah footstep keluar sekitar 220 mm di atas tanah, memberikan pijakan pertama yang lebih rendah dari lantai mobil untuk masuk dan keluar penumpang.

Long assist grips hadir agar mudah dipegang oleh penumpang segala usia, yang juga ditempatkan di pilar C dan di kedua sisi atap untuk memastikan pergerakan penumpang yang effortless.

All New Alphard ditawarkan ke konsumen dengan harga mulai dari Rp 1,35 miliar dan tipe tertingginya Rp 1,66 miliar, on the road DKI Jakarta.