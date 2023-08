Grand Vitara dan New XL7 Hybrid Jadi Favorit Test Drive Pengunjung GIIAS 2023

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Suzuki Grand Vitara dan New XL7 Hybrid menjadi kendaraaan favorit pengunjung untuk dijajal performanya lewat test drive selama enam hari penyelenggaraan pameran otomotif GIIAS 2023 yang berlangsung sejak Kamis 10 Agustus 2023 lalu di ICE BSD Tangerang.

Kedua model kendaraan Suzuki menjadi yang paling banyak dipilih pengunjung untuk test drive. Grand Vitara dan New XL7 Hybrid merupakan dua dari tiga kendaraan Suzuki yang memiliki teknologi SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki yang merupakan teknologi mild hybrid.

Teknologi SVHS ini merupakan inisiatif Suzuki mengedukasi pasar tentang kendaraan yang lebih ramah lingkungan dengan emisi karbon yang lebih rendah dari mobil bermesin internal combustion engine (ICE) biasa.

Selain itu, kendaraan lainnya yang juga menarik minat pengunjung adalah Baleno. Diketahui pada GIIAS 2023 Suzuki mengumumkan tambahan fitur pada unit hatchback unggulannya ini. Ubahan meliputi penambahan Head Unit 9” yang telah dilengkapi fitur Android Auto dan Apple Car Play untuk mengaktifkan smartphone connection secara instan, serta Camera360 untuk meningkatkan keamanan pengguna selama berkendara.

Kesempatan test drive, melalui mekanisme mendaftarkan diri ke sales force di booth Suzuki dan kemudian mengisi formulir pendaftaran di meja registrasi dengan menyertakan SIM yang masih aktif.

Berikutnya, pengunjung diarahkan menuju ke tenda di belakang booth untuk penjadwalan test drive. Pengunjung akan diminta untuk melakukan konfirmasi ulang dan menunggu giliran test drive tiba.

Menurut Donny Saputra, 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales, test drive dibuka pada jam 10.00 – 20.00 WIB selama hari pameran.

“Kami menyediakan Grand Vitara, New XL7 Hybrid, All New Ertiga Hybrid, untuk lini model hybrid, ditambah juga dengan model Baleno, dan S-Presso di jajaran unit test drive Suzuki tahun ini. Kelima unit ini selalu menduduki lini kendaraan passanger favorit konsumen Suzuki dari tahun ke tahun," ujar Donny.

Dengan serangkaian pembaharuan pada Grand Vitara, New XL7 Hybrid dan Baleno di tahun 2023 ini, pihaknya berharap konsumen semakin antusias memiliki kendaraan efisien dan tangguh keluaran Suzuki.