Positif Covid Usai Ultah, YouTuber Chandra Liow Sempat Kritis

Parapuan.co - Youtuber Chandra Liow katakan bahwa ia terkena Covid-19 dan harus dirawat di rumah sakit.

Bahkan, ia sempat mengalami kondisi yang kritis karena penyakitnya.

Ia pun menceritakan pengalamannya melewati masa-masa tersebut.

Chandra Liow mengatakan bahwa ia sempat mengalami kritis akibat Covid-19 yang pernah dideritanya.

Awalnya, Chandra terkena Covid-19 seminggu setelah ulang tahunnya.

"Mungkin, ya sebelumnya gue sempat ikut hang out sama teman-teman gue, but we keep it private and safe di rumah pribadi," kata Chandra dari kanal YouTube Tim2one - ChandraLiow, Sabtu (11/9/2021).

Karena virus Corona susah ditebak dan makin banyaknya varian, Chandra mengatakan bahwa ia positif Covid sejak 29 Juni.

Tak hanya Chandra, teman-temannya pun ikut positif Covid-19.

