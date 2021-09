Selain Lari, Ini Jenis Olahraga untuk Perempuan yang Mempersiapkan Kehamilan

Parapuan.co – Kawan Puan, ada berbagai jenis olahraga untuk perempuan yang bisa kamu lakukan.

Namun khusus untukmu yang tengah mempersiapkan kehamilan, ada beberapa jenis olahraga untuk perempuan yang bisa dicoba.

Ya, terdapat sejumlah olahraga untuk perempuan yang dipercaya dapat membantu tubuh perempuan dalam mempersiapkan pembuahan dan terjadi kehamilan.

Sebagaimana kita ketahui aktivitas fisik memiliki andil besar dalam kesehatan dan kebugaran tubuh, karenanya terdapat olahraga untuk perempuan yang ingin segera hamil.

Menurut informasi dari situs What to Expect, para ahli American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) kini menganjurkan para perempuan yang sedang merencanakan kehamilan atau sedang hamil untuk lebih banyak melakuakn aktivitas fisik.

Hal tersebut disarankan karena olahraga teratur dapat membuat tubuh dalam kondisi prima dengan mengencangkan otot termasuk jantung yang harus memompa darah 50% lebih banyak untuk memasok calon ibu dan bayi yang ada dalam kandungan.

Lebih lanjut lagi, sudah banyak penelitian yan menunjukkan bahwa olahraga dapat mengurangi stres dan membantu tidur lebih nyenyak.

Selain itu, dengan berolahraga juga dapat membantu mempertahankan berat badan yang ideal.