Novalia Pishesha Berbagi Cerita Soal Vaksin Covid-19 Berbasis Protein yang Dikembangkannya

Parapuan.co- Indonesia harus bangga karena salah satu peneliti perempuan asal Tanah Air berhasil menemukan vaksin Covid-19.

Junior fellow atau peneliti junior di Society of Fellows dari Universitas Harvard ini juga menerbitkan jurnal ilmiah mengenai kandidat vaksin Covid-19 yang sedang ia kembangkan pada November 2021.

Perempuan yang akrab disapa Nova ini mengembangkan vaksin Covid-19 berbasis protein.

Vaksin tersebut disebut mudah diproduksi dan didistribusikan di Indonesia karena tidak membutuhkan lemari es.

Berdasarkan jurnal PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) yang dibuatnya, vaksin tersebut menyasar langsung sel-sel penyaji antigen (antigen-presenting cells/APCs).

Nova bersama para timnya mengaku telah melakukan uji coba vaksin tersebut pada tikus muda dan tua.

Menurut hasil dari uji coba tersebut, vaksin yang dikembangkan Nova memberikan kekebalan tubuh tikus terhadap virus SARS-CoV-2 dan varian lainnya.

“Kandidat vaksin ini 100 persen efektif, karena semua tikus – jika Anda lihat datanya – terlindungi,” ujar Nova dikutip dari Kompas.