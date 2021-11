Jadi Perhatian WHO, Ini 3 Fakta Varian Baru Virus Corona Omicron Asal Afrika Selatan

Parapuan.co - Varian baru virus corona kembali terdeteksi dan kali ini berasal dari Afrika Selatan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan secara resmi bahwa varian baru virus corona itu ialah B.1.1.529 atau Omicron.

Penasihat Teknis WHO untuk Covid-19, Maria Van Kerkhove, mengatakan, varian Omicron memiliki jumlah mutasi yang besar dan mengkhawatirkan.

"Yang kita ketahui sekarang adalah varian ini memiliki jumlah mutasi yang besar," ujar Maria dalam sebuah video yang dipublikasikan akun Twitter resmi WHO, Jumat (26/11/2021).

Maria pun mengatakan, "Dan yang dikhawatirkan adalah ketika varian memiliki banyak mutasi itu dapat berpengaruh pada cara virus berperilaku."

Maria juga mengumumkan bahwa WHO telah mengklasifikasikan varian B.1.1.529 sebagai varian yang menjadi perhatian atau variant of concern.

Dr @mvankerkhove gives an update on #COVID19 virus variant B.1.1.529, during the #AskWHO session on 25 November 2021 ⬇️ pic.twitter.com/ZpflfEYzW9