Ternyata Berasal dari Swedia, Ini 4 Fakta Unik Restoran All You Can Eat

Parapuan.co - Apakah Kawan Puan suka makan di restoran AYCE atau all you can eat yang menawarkan konsep makan sepuasnya?

Pasalnya, belakangan ini restoran dengan konsep tersebut semakin populer di Indonesia.

Tidak heran jika kegemaran masyarakat Indonesia makan di restoran all you can eat itu menjadi inspirasi tersendiri bagi pengusaha kuliner.

Banyak pengusaha kuliner yang mulai mengadopsi konsep ini dengan keunikan masing-masing.

Lokasi restoran dengan konsep ini pun kian beragam, dari di pusat perbelanjaan hingga kaki lima.

Tak hanya lezat dan membuat keinginan untuk makan memuncak, restoran all you can eat ternyata juga menyimpan beberapa fakta unik.

Baca Juga: 5 Kesalahan yang Harus Dihindari saat Makan di Restoran Fine Dining

Ini 4 fakta unik tentang restoran all you can eat yang cocok didatangi bersama keluarga dan teman-teman ini, berdasarkan rilis yang PARAPUAN terima.

1. Menu bervariasi