Kurs Rupiah Melemah 0,01 Persen ke Level Rp 14.260, Ini Penyebabnya

Parapuan.co- Nilai tukar rupiah saat ini mulai melemah pada Senin (29/11/2021).

Rupiah turun di level Rp 14.260 per dolar Amerika Serikat (AS) dibandingkan dengan penutupan Jumat (26/11/2021) di Rp 14.358 per dolar AS.

Hal itu menunjukkan melemah tipis 0,01 persen dibandingkan sebelumnya.

Melansir dari Kontan, sebagian besar mata uang di kawasan Asia menguat pada pukul 09.00 WIB.

Baca juga: Mengenal Performative Workaholism, Kebiasaan Pamer Kesibukan Bekerja

Dolar Singapura mengalami penguatan terbesar di Asia setelah kemarin melonjak 0,15 persen.

Lalu, peso Filipina mengalami penurunan 0,13 persen, sedangkan yuan China mengalami peningkatan 0,12 persen.

Berikutnya disusul oleh dolar Taiwan yang nilai tukarnya naik 0,09 persen.

Mata uang Won Korea Selatan dan ringgit Malaysia juga mengalami peningkatan, masing-masing 0,03 persen dan 0,007 persen.