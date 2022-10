Menurut Survei Kebiasaan Pakai Makeup seperti Ini Bisa Berdampak pada Kesehatan

Parapuan.co - Tak ada aturan baku dalam merias wajah. Bagaimanapun metodenya, selama kamu menyukai hasilnya maka cara itulah yang bisa kamu lakukan.

Namun, menurut sebuah survei bertajuk How Dirty Are Your Facial Tools? ada beberapa kebiasaan dalam merias wajah yang bisa berdampak pada kesehatan kulit.

Salah satunya adalah aspek higienitas yang kerap diabaikan oleh para pengguna makeup yang justru bisa menimbulkan masalah baru di wajah kita.

Melansir dari PARAPUAN, berikut beberapa kebiasaan makeup yang sebaiknya Kawan Puan hindari:

Berbagi Alat Rias

Sebanyak 56 persen pengguna makeup melaporkan bahwa mereka berbagi alat makeup rias dengan orang lain.

Padahal kebiasaan ini sangat berbahaya, terutama untuk alat yang bersentuhan dengan mata.

Eyeshadow brush, pengeriting bulu mata dan bahkan eyeliner memiliki bakteri sendiri dan tidak boleh disebarkan.

"Bakteri dari alat wajah yang kotor dapat mengakibatkan kesehatan mata yang buruk yang dapat mempengaruhi penglihatanmu," kata peneliti tersebut.