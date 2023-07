Dikenal Punya Desain Unik, Ini 4 Rekomendasi Tas dari Beyond The Vines

Koleksi tas dumpling dari Beyond The Vines.

Parapuan.co – Bagi perempuan, tas tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang penting saat bepergian. Lebih dari itu, tas juga menjadi fashion item untuk melengkapi penampilan.

Jika Kawan Puan menyukai gaya yang simpel tetapi tetap fashionable, koleksi tas dari Beyond The Vines di Blibli bisa menjadi pilihan.

Untuk diketahui, brand tas asal Singapura tersebut dikenal dengan desain kekinian dan variasi warna yang cantik. Tak hanya itu, brand ini juga menggunakan bahan-bahan pembuat tas yang terkenal kuat dan tahan lama, seperti nilon dan kanvas.

Beyond The Vines sendiri sudah merilis banyak koleksi tas wanita yang menarik untuk dilirik. Berikut Parapuan.co berikan empat rekomendasi tas Beyond The Vines yang simpel dan fashionable.

The Plat Bag

The Plat Bag adalah tas multifungsi yang dapat digunakan untuk menemani berbagai aktivitas sehari-hari. Terbuat dari bahan nilon yang memiliki tekstur lembut dan tampak mengkilap, tas ini terlihat stylish dan cocok dipakai dalam berbagai kesempatan, baik kuliah, bekerja, maupun jalan-jalan.

The Plat Bag juga memiliki ruang penyimpanan yang cukup besar dengan saku tambahan di bagian depan tas. Tak ketinggalan, tas ini dilengkapi tali panjang untuk memudahkan kamu dalam membawanya saat bepergian.

Untuk pilihan warnanya, The Plat Bag tersedia dalam dua warna, yaitu cobalt blue yang elegan dan warna hijau yang segar.

Micro Dumpling

Sesuai dengan namanya, Micro Dumpling punya bentuk yang unik, yaitu menyerupai dumpling atau dimsum. Tas ini terbuat dari bahan nilon yang lembut dan tahan air sehingga cocok menjadi “teman” bepergian.

Penampilan tas ini juga semakin cantik berkat desain short handle dan bukaan tas yang dibuat elastis dengan magnet tersembunyi, serta lingkaran berbentuk D yang bisa digunakan untuk menyematkan gantungan kunci.

Sebagai pelengkap, tas ini dilengkapi kantung penyimpanan di bagian depan dan tali panjang yang terpisah. Dengan begitu, Micro Dumpling bisa digunakan sebagai tas tangan maupun tas selempang.