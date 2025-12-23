MIPA Bukan Sekadar Jadi Ilmuwan, GO dan FMIPA UI Kupas Strategi Lulus dan Prospek Karier Masa Depan

WEBINAR GO-UI - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) bekerja sama dengan Ganesha Operation menggelar Webinar Sosialisasi dan Strategi Lulus FMIPA Universitas Indonesia sebagai wadah informasi dan pendampingan bagi siswa yang berminat melanjutkan studi di bidang sains pada Sabtu, 20 Desember 2025 dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Official Ganesha Operation serta platform Zoom.

TRIBUNNEWS.COM - Belajar sains masih kerap dipersepsikan sebatas mengarah pada profesi ilmuwan atau peneliti.

Padahal, di era perkembangan teknologi yang begitu cepat dan inovasi yang terus bermunculan, keilmuan sains atau yang biasa kita sebut MIPA justru menjadi fondasi penting bagi berbagai sektor strategis.

Sains tidak lagi berdiri sendiri sebagai ilmu murni, melainkan menjadi penggerak utama kemajuan teknologi dan industri.

Berbekal dasar keilmuan tersebut, lulusan MIPA memiliki peluang karier yang semakin luas.

Bidang-bidang seperti artificial intelligence hingga quantum computing membutuhkan kemampuan analisis dan pemodelan yang kuat dari disiplin sains.

Hal ini menunjukkan bahwa memilih jurusan MIPA merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan masa depan.

Maka dari itu, pemahaman mengenai dunia MIPA, termasuk peluang studi dan strategi menembus perguruan tinggi, perlu diperkenalkan sejak dini kepada siswa SMA.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) bekerja sama dengan Ganesha Operation menggelar Webinar Sosialisasi dan Strategi Lulus FMIPA Universitas Indonesia sebagai wadah informasi dan pendampingan bagi siswa yang berminat melanjutkan studi di bidang sains.

GO dan FMIPA UI Gelar Webinar Sosialisasi dan Strategi Lulus

Webinar tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 20 Desember 2025 dan disiarkan secara langsung melalui YouTube Official Ganesha Operation serta platform Zoom, sehingga dapat diikuti oleh peserta dari berbagai daerah.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Dr. Djati Handoko, S.Si., M.Si., Kepala Departemen Fisika FMIPA UI, serta Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M., Direktur Utama Ganesha Operation, yang masing-masing membagikan perspektif akademik dan strategi persiapan masuk perguruan tinggi.

Melalui webinar ini, peserta diajak memahami gambaran umum FMIPA UI, karakteristik pembelajaran, serta jalur yang dapat ditempuh untuk masuk menjadi bagian dari mahasiswa FMIPA UI.

Kegiatan ini juga bertujuan membantu siswa mempersiapkan diri secara lebih terarah, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga pemahaman tentang dunia sains di perguruan tinggi.

Ganesha Operation Tekankan Pentingnya Strategi Hadapi Ketatnya Seleksi PTN

Dalam sesi pertama webinar, Direktur Utama Ganesha Operation, Prof. Dr. Ir. Bob Foster, M.M., menekankan, persaingan masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia merupakan kompetisi yang sangat ketat dan tidak bisa dihadapi tanpa persiapan yang matang.

Ia menegaskan, strategi menjadi faktor kunci agar siswa tidak hanya sekadar mencoba, tetapi benar-benar memiliki peluang untuk lolos ke PTN impian, termasuk FMIPA UI.

Ia memaparkan bahwa jumlah siswa kelas XII SMA, SMK, dan MA di Indonesia pada 2025 mencapai lebih dari 5,4 juta orang, dengan tingkat kegagalan seleksi SNBP dan SNBT yang masih sangat tinggi.