Terintegrasi dengan Asesmen Nasional, TKA SD–SMP Siap Digelar!

TES KEMAMPUAN AKADEMIK - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2026.

Pelaksanaan TKA SD dan SMP tersebut direncanakan terintegrasi dengan Asesmen Nasional (AN) sebagai bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional.

Tanggal-tanggal penting TKA pun mengalami beberapa perubahan dan informasi ini sudah disampaikan secara resmi oleh Kemendikdasmen.

TKA akan diikuti oleh murid kelas VI SD dan kelas IX SMP. Tahap awal berupa pendaftaran peserta dijadwalkan mulai 19 Januari hingga 28 Februari 2026.

Setelah itu, Kemendikdasmen menyiapkan serangkaian simulasi untuk memastikan kesiapan teknis pelaksanaan di satuan pendidikan.

Simulasi TKA untuk jenjang SMP direncanakan berlangsung pada 23 Februari hingga 1 Maret 2026, sementara simulasi TKA SD dijadwalkan pada 2 Maret hingga 8 Maret 2026.

Adapun tahap persiapan akhir atau gladi bersih akan dilaksanakan pada 9 Maret hingga 17 Maret 2026.

Untuk pelaksanaan utama, TKA jenjang SMP dijadwalkan berlangsung pada 6 April hingga 16 April 2026.

Sementara itu, TKA untuk jenjang SD direncanakan digelar pada 20 April hingga 30 April 2026.

Setelah pelaksanaan TKA SD dan SMP selesai, hasil asesmen akan diolah pada 18 Mei hingga 23 Mei 2026 dan dijadwalkan diumumkan pada 24 Mei 2026.

Seluruh rangkaian TKA akan dilaksanakan berbasis komputer dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta kondisi daerah masing-masing.

Kemendikdasmen juga menyiapkan mekanisme penyesuaian guna mengantisipasi potensi kendala teknis selama pelaksanaan di lapangan.

Baca juga: Nilai TKA 2025 Jeblok, Sinyal Bahaya Pendidikan Kita atau Sekadar Angka di Atas Kertas?

Mekanisme dan Rencana Teknis Pelaksanaan TKA SD–SMP

Penilaian TKA menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan tingkat kesulitan serta karakteristik soal, sehingga capaian akademik murid dapat tergambar secara lebih adil dan informatif.

Setiap peserta akan memperoleh hasil asesmen yang disertai deskripsi capaian sebagai acuan penguatan kompetensi ke depan.

Pada jenjang SD dan SMP, TKA dirancang untuk disinergikan dengan Asesmen Nasional (AN), baik dari sisi karakteristik maupun pendekatan penilaian, dengan menyesuaikan tahap perkembangan peserta didik.