SAMI Summer Course 2021: IPB Sukses Undang Mahasiswa dari Berbagai Negara Dunia. 

TRIBUNNEWS.COM - Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University menyelenggarakan Summer Course Sustainable Agrifood Management in Indonesia (SAMI) yang dilaksanakan pada tanggal 14-24 September 2021. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Pada penyelenggaraannya tahun ini, kegiatan Summer Course Sustainable Agrifood Management in Indonesia (SAMI) mengangkat tema Response to Covid-19 for Sustainable Agriculture Transformation.

Kegiatan Summer Course Sustainable Agrifood Management in Indonesia (SAMI) juga dilengkapi dengan kegiatan Essay Contest. Kegiatan ini merupakan ajang bagi para peserta untuk menuangkan idenya dalam bentuk essay dengan tema Sustainability and Resilience in Agrifood Systems.

Tema tersebut diharapkan mampu memotivasi para peserta untuk lebih memahami topik yang didiskusikan pada program Summer Course Sustainable Agrifood Management in Indonesia (SAMI) 2021 kali ini. Selain itu, para peserta juga didorong untuk merancang kesimpulan dan solusi dari permasalahan yang diangkat, terutama pada bidang Agrifood Systems.

Rangkaian kegiatan tersebut dibuka pada tanggal 14 September 2021, yang dihadiri oleh Dekan FEM IPB, Nunung Nuryartono, serta Wakil Rektor IPB bidang Internasionalisasi, Kerjasama, dan Hubungan Alumni, Dodik Ridho Nurrochmat.

Dalam kesempatan sambutannya, Dekan FEM IPB menyampaikan bahwa kegiatan SAMI Summer Course 2021 merupakan ajang bagi mahasiswa dari berbagai negara untuk saling bertukar ide sekaligus menjaring relasi. Selain itu, Dekan FEM IPB juga menyatakan bahwa keamanan pangan, terutama akibat adanya Covid-19 merupakan isu yang sangat penting untuk segera diselesaikan baik bagi Indonesia, ASEAN, atau bahkan Dunia.

Acara selanjutnya merupakan pembukaan secara resmi SAMI Summer Course 2021 sekaligus sambutan oleh Wakil Rektor IPB bidang Internasionalisasi, Kerjasama, dan Hubungan Alumni. Selain membuka kegiatan SAMI Summer Course 2021, pada kesempatan tersebut Dodik Ridho Nurrochmat. menyampaikan bahwa SAMI Summer Course 2021 kali ini mengambil tema yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan dan keadaan global yang dipengaruhi Covid-19. Pemilihan tema kali ini juga diharapkan mampu menjadi wadah identifikasi tantangan kondisi sekaligus pencarian solusi terutama pada bidang agrifood systems dan agrifood management.

Rangkaian pembuka tersebut kemudian dilanjutkan dengan Program Report dari Chairman SAMI Summer Course 2021, Lindawati Kartika yang menyampaikan bahwa meskipun kegiatan kali ini diselenggarakan secara daring, hal tersebut tak menutup semangat seluruh pihak yang terlibat dengan total peserta hingga 90 orang dari 10 negara yang berbeda, 20 sesi webinar, 6 kuis, dan pelaksanaan Essay Contest sampai akhir kegiatan. Chairman SAMI Summer Course 2021 juga mengucapkan terima kasih atas seluruh antusias baik dari para peserta, pembicara, sponsor, hingga media partner yang berjuang bersama menyukseskan kegiatan SAMI Summer Course 2021 ini.

Setelah rangkaian pembukaan SAMI Summer Course 2021 selesai, agenda tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dewi Fatmaningrum sebagai pengganti dari Ageng Herianto dengan tema How COVID-19 Accelerated and Redesign The Future of Food in 2030 dan Hermann Waibel dengan tema How Resilient is the Agrifood Sector to the Global Pandemic.

Selain itu, kegiatan SAMI Summer Course 2021 yang berlangsung pada tanggal 14-24 September 2021 juga dihadiri oleh para dosen dan praktisi dari berbagai negara, diantaranya adalah Martijn Van Der Kamp – Monash University MBA, Australia; Noviyan Darmawan, M.Sc – IPB University, Indonesia; Eko Hari Purnomo – IPB University, Indonesia; Irwandi Jaswir– IIUM, Malaysia; Sebastian Sterzer – Universidad Nacional de Lujan, Argentina; Danang Prasta – Commercial and Trade Attache of Republic Indonesia in Jenewa, Swiss; Agustina Samara – Chief of People & Corporate Strategy DANA Indonesia; Doni Yusri – Business Development Director of PT BLST IPB University, Indonesia; Hernie Raharja – Vice President Foods & Refershment PT Unilever Indonesia; Madya Zuraina Dato' Mansor – University of Putra Malaysia; Haru Koesmahargyo – CEO of Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, Indonesia; Eko Ruddy Cahyadi – IPB University, Indoensia; Panchanatham – Tamil Nadu Teachers Education University, India; Mukhamad Najib – IPB University, Indonesia; Nima Bahramalian – United Nations Industrial Development Organization, Austria; J.J.A (Jan) Helder – Market Economist with Wageningen University and Research, Belanda; Andreas Raharso (NUS Business School) Pia Ulvenblad – Associate Professor at Halmstad University, Swedia.

Pada pelaksanaannya di tahun kelima, SAMI Summer Course 2021 terdiri dari 90 peserta dengan 37 peserta dari Indonesia dan 53 peserta dari luar Indonesia, seperti Filipina, India, China, Vietnam, Thailand, Malaysia, Nepal, hingga Nigeria. Kegiatan SAMI Summer Course 2021 kali ini juga memiliki berbagai media partner seperti Kompas.com, Kompas TV, Tribunnews, dan Kompasiana.

Detail acara SAMI Summer Course 2021 dapat dilihat lebih lanjut pada website sami.ipb.ac.id atau media sosial Instagram @samiipb.