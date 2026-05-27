Kunci Jawaban Sejarah Kelas 10 SMA/MA Halaman 75-79 Kurikulum Merdeka: Pilihan Ganda dan Esai

Berikut ini kunci jawaban Sejarah kelas 10 SMA halaman 75-79 Kurikulum Merdeka soal penulisan sejarah

Berikut ini kunci jawaban Sejarah kelas 10 SMA halaman 75-79 Kurikulum Merdeka soal penulisan sejarah 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah kunci jawaban Sejarah kelas 10 SMA halaman 75-79 Kurikulum Merdeka.

Buku Sejarah kelas 10 ini ditulis oleh Sari Oktafiana di bawah hak cipta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Pada halaman 75-79 ini, ada dua model soal, yakni pilihan ganda serta esai.

Jawaban yang disajikan dalam artikel ini bisa digunakan sebagai panduan orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Berikut ini kunci jawaban mata pelajaran Sejarah Kelas 10 Halaman 75-79

Soal Pilihan Ganda:

1. Baca Artikel di buku!

Berdasarkan bacaan tersebut, apa apakah manfaat belajar sejarah dari cerita Panji?

a. Memahami nilai-nilai masyarakat di masa lampau.
b. Memahami berpikir diakronis (kronologi)
c. Memahami historiografi kolonial
d. Mengetahui candi-candi peninggalan Kerajaan Majapahit

Jawaban: a. Memahami nilai-nilai masyarakat di masa lampau.

2. Baca artikel di buku dengan cermat!

Mana jawaban yang tidak benar:

a. 1752 Berkembangnya perkumpulan ilmiah Belanda
b. 1778 Berdirinya Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Watenshcappen (BG)
c. 1862 Kunjungan raja Thailand
d. 1979 Penetapan sebagai museum Nasional

Jawaban: c. 1862 Kunjungan raja Thailand

3. Yang bukan ciri khas dari historiografi tradisional adalah

a. Berpusat pada kehidupan istana
b. Berpusat pada sejarah daerah tertentu
c. Berpusat pada agama
d. Berpusat pada Eropa

Jawaban: d. Berpusat pada Eropa

