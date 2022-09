TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 202 bagian Collecting Information beserta terjemahan.

Kunci jawaban hanya menulis kalimat Bahasa Inggris dengan tanda baca dan huruf kapital dengan benar.

Kunci jawaban dalam artikel ini hanya berlaku untuk buku bahasa Inggris kelas 8 dalam kurikulum 2013 revisi 2017.

Orang tua atau wali murid dapat mengoreksi jawaban siswa dengan artikel ini.

Siswa mengerjakan terlebih dahulu hingga selesai.

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 2022 sebagai berikut.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 202

Collecting information

1. Mom, I’m sorry I did not have time to wash the dishes before I went to school this morning. I’ll do it when I get home this afternoon.

Terjemahan: Ibu, maaf aku tidak punya waktu mencuci piring sebelum aku pergi ke sekolah pagi ini.