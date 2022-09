10 Tokoh Renaissance: Donatello, William Shakespeare, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei

TRIBUNNEWS.COM - Inilah 10 tokoh Renaissance dan karyanya.

Renaissance adalah periode kebangkitan budaya, seni, politik dan ekonomi Eropa setelah Abad Pertengahan.

Periode ini terjadi pada abad ke-14 hingga abad ke-17.

Tokoh Renaissance yang terkenal di antaranya William Shakespeare, Leonardo da Vinci, Donatello, dan Galileo Galilei.

Selama Renaissance, ada banyak karya seni canon yang lahir, misalnya Romeo and Juliet, Mona Lisa, teori heliosentris, dan patung David.

Simak 10 tokoh Renaissance di bawah ini, dikutip dari History Hit dan Britannica.

1. Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci (1452-1519) adalah seorang pelukis, ilmuwan, penemu dan polymath yang sangat berbakat.

Da Vinci memiliki bakat luar biasa yang mencakup lukisan, matematika, arsitektur, teknik, botani, patung, dan biologi manusia.

Karya Leonardo Da Vinci yang terkenal di antaranya lukisan 'The Last Supper', 'The Vitruvian Man' dan 'Mona Lisa'.