Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 1 SD Halaman 52, Unit 5: Count and Match

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD halaman 52.

Pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD halaman 52 terdapat soal Count and match.

Soal pada Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD halaman 52 berisi perintah bagi siswa untuk mencocokkan gambar dengan kalimat.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 1 SD halaman 52.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 1 SD Halaman 51, Unit 4: Read and Count

Count and match

Draw lines to match the objects and the phrases.

- One board

- Nine pencils

- Three erasers

- Five book

- Four chairs

- Six bags

Jawaban:

Jawaban tugas Count and Match Unit 5 Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 1 SD halaman 52.

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)