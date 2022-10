Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 59 Reading, Task 2: Answer Based Taj Mahal Text

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 59 bagian Reading Task 2.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 59 yaitu menjawab pertanyaan sesuai teks.

Siswa harus memperhatikan teks berjudul Taj Mahal, sebelum menulis Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 59.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 59 berupa menuliskan jawaban sesuai teks pada halaman sebelumnya.

Orangtua atau siswa dapat menggunakan artikel yang berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 59 ini, untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 59

READING

Task 2

Answer the following questions briefly

1. What is Taj Mahal actually?

Jawaban: Taj Mahal is actually a mausoleum.

2. What impression do you get when you read the word majestically?

Jawaban: The impression of the word majestically is something big, majestic, and beautiful.