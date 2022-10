Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 93-94 Kurikulum Merdeka Unit 3: A Secret Recipe

TRIBUNNEWS.COM - Simak berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 93-94 Kurikulum Merdeka.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 93-94 Kurikulum Merdeka masuk dalam Chapter 2, Culinary and Me.

Sedangkan soal Bahasa Inggris kelas 7 halaman 93-94 Kurikulum Merdeka ada di dalam Unit 3, A Secret Recipe.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal Bahasa Inggris kelas 7 halaman 93-94 Kurikulum Merdeka, yang ada di Section 7, Your Turn: Writing.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 93-94 Kurikulum Merdeka ini diperuntukkan bagi orang tua atau wali murid.

Siswa yang sudah selesai mengerjakan soal, dapat meminta bantuan orang tua untuk mencocokkan jawaban.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 91 92 Kurikulum Merdeka Unit 3 Section 6 Writing

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 93-94 Kurikulum Merdeka bersifat terbuka, sehingga siswa dapat menemukan jawaban lain.

Perbedaan jawaban yang ada di dalam kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 93-94 Kurikulum Merdeka ini, bukan tanggung jawab Tribunnews.com.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 93-94 Kurikulum Merdeka:

a. You are going to write a recipe for making sweet potato fritters. Put a tick on the picture of the ingredients and tools that you need.

Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 93

Answer:

Ingredients: Sweet Potato, flour, sugar, cooking oil, milk, salt.

Tools: a spatula, a shieve, a pan, a stove.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 90 91 Kurikulum Merdeka Unit 3 Section 5

b. Underline the suitable action words/verbs that you need to write your procedural steps. See the Wordbox.