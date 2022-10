Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 71 Grammar Review: Correct The Verbs

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 halaman 71 Grammar Review: Correct Verbs.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 71 berupa menuliskan verb atau kata kerja yang benar sesuai kalimat.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 71 ini terdapat 10 kalimat rumpang yang harus diisi verb dengan benar.

Sehingga, siswa harus memahami macam-macam verb dan kegunaannya terlebuh dahulu.

Siswa harus sudah mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 71.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 71 sebagai berikut:

GRAMMAR REVIEW

Task 3: What are the verbs?

Put the verbs in brackets into the correct past form.

1. The distribution of NKRI maps began (begin) last Friday at Caturwarga elementary school.

2. The policy on higher minimum wages brought (bring) greater prosperity to local workers.

3. Limited infrastructure and facilities such as clean water resources, schools, and healthcare services worsened (worsen) the life quality of the local residents.

4. My grandfather flew (fly) to Denpasar the other day for a senior citizen award.

