Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 69, Vocabulary Exercise Task 1, Fill In The Blanks

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 69 bagian Vocabulary Exercise Task 1.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 69 berupa melengkapi kalimat rumpang.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 63, siswa dapat memperhatikan kata acak berbahasa Inggris di atas pertanyaan nomer pertama.

Terdapat 8 kata acak sebagai dasar menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 69.

Orangtua atau wali murid dapat mengggunakan artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 69 ini, untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa harus mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 69.

Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 69 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 69

Vocabulary Exercise

Soal Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 69 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 69 bagian Vocabulary Exercise Task 1. (pdf Bahasa Inggris kelas 12)

Task 1: Fill in the blanks.

Use the words in the box to complete the following sentences.

1. The government has just launched new regulations to make tax payers comply with their obligation.

2. Owner are required to pay a deposit, which usually amounts to a one-month rent.

3. The new governor advised the city residents to wake up and obey the rules so that the capital city would develop as expected.