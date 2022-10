Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 139 Kurikulum Merdeka Worksheet 3.30

TRIBUNNEWS.COM - Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 139 Kurikulum Merdeka dapat disimak di sini.

Siswa nantinya diminta untuk menjawab tiga soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 139 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 139 Kurikulum Merdeka, siswa diharuskan untuk menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 139 Kurikulum Merdeka ini diperuntukkan bagi orang tua atau wali murid.

Sehingga, jika siswa telah selesai mengerjakan soal, orang tua dapat melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 139 Kurikulum Merdeka ini.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas perbedaan jawaban.

Soal pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 139 Kurikulum Merdeka bersifat terbuka, sehingga siswa dapat menemukan jawaban lain.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 139 Kurikulum Merdeka:

e. Look at the process of recycling tissue paper again and answer the questions.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 139 Kurikulum Merdeka

1. What is the goal of the activity?

___________________________________________________

Answer: how to recycle tissue paper.

2. What are the materials or equipment needed in the process?

___________________________________________________

Answer:

- cake pan