Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 26 Grammar Review Task 3: Fill in The Blanks With If

Cover buku bahasa Inggris kelas 12

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 halaman 26 Grammer Review Task 3: Fill in The Blanks

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 26 berupa fill in the blanks atau melengkapi bagian yang kosong sesuai perintah.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 26 ini harus menuliskan kalimat dengan sisipan kata 'If'.

Setelah itu, diikuti dengan kalimat sesuai perintah pada soal.

Orang tua atau wali dapat menggunakan artikel ini untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa harus sudah mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 26.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 26 sebagai berikut:

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 26

GRAMMAR REVIEW

Soal Bahasa Inggris kelas 12 halaman 26

Task 3: Fill in the blanks

Complete the following blanks by looking at the information in the conversations above.

Number 1 is done as an example.

1. An example of ‘if clause’ + a reminder is:

Jawaban: If you want to pass the university entrance exam, you have to study harder.