Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 34 Reading Captions Task 2

Reading Captions

Task 2: Observe these pictures and photos.

What are these pictures and photo trying to say? Answer the questions to help you understand them better.

1. Can you mention some attitude problems?

Jawaban: Some attitude problems are lazy, selfish, and arrogant.

2. What kind of personality is difficult to handle?