Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 2 SD Halaman 83, Unit 7: Look and Read

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 2 SD halaman 83. Siswa diminta untuk memberi tanda centang (√) atau silang (x) pada pernyataan di tugas Look and read Unit 7.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 83 semester 2.

Pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 83 terdapat tugas Look and read dalam Unit 7.

Soal pada buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 83 berisi soal bagi siswa untuk memberikan tanda centang (√) atau silang (x) pada pernyataan.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 2 SD halaman 83.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 2 SD Halaman 73, Unit 6: Puzzle

Look and read.

Look at the picture!

Read the sentences and put a tick (√) for Yes or a cross (x) for No!

Example:

Her name is Aisyah. Yes (√)

His name is Made. No (x)

Her name is Ani.

His name is Bagas.