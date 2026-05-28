50 Soal PJOK Kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban PAT, PAS, UAS, PSAJ

Berikut 50 soal PJOK kelas 1 Semester 2 Kurikulum Merdeka berikut dan kunci jawaban untuk latihan dengan dibantu orang tua/wali.

TRIBUNNEWS.COM - Siswa kelas 1 SD/MI akan menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS), Penilaian Akhir Semester (PAS), Penilaian Akhir Tahun (PAT), Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (PSAJ), Asesmen Sumatif Akhir Semester (ASAS), maupun Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) pada akhir semester 2.

Ujian ini diselenggarakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama semester 2.

Salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam kegiatan Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).

Untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian, siswa dapat berlatih mengerjakan berbagai contoh soal PJOK agar lebih terbiasa dalam memahami dan menjawab beragam jenis soal yang berpotensi muncul pada saat ujian berlangsung.

Tribunnews.com menyediakan soal latihan PJOK kelas 1 SD/MI Semester 2 yang disusun berdasarkan materi buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SD/MI Kelas 1 oleh Puji Rahayu dan Umi Hariyani.

Pilihlah salah satu jawaban yang benar pada huruf A, B, C, atau D!

1. Saat pelajaran PJOK, Bu Guru meminta seluruh siswa berdiri rapi di samping meja masing-masing. Kemudian siswa diminta melakukan gerakan menekuk lutut dan berdiri kembali tanpa berpindah dari tempat semula. Gerakan tersebut dilakukan berulang-ulang agar tubuh menjadi lebih kuat dan sehat. Gerakan yang dilakukan siswa termasuk contoh gerak ....

A. berpindah tempat

B. di tempat

C. menggunakan alat

D. berjalan cepat

Kunci Jawaban: B

2. Pada saat senam pagi bersama di halaman sekolah, Edo diminta mengangkat kedua tangan ke atas lalu menurunkannya kembali sambil tetap berdiri di posisi semula. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melatih kelenturan dan kekuatan tubuh. Gerakan yang dilakukan Edo termasuk gerak ....

A. meluncur

B. berpindah tempat

C. di tempat

D. berlari zig-zag

Kunci Jawaban: C

3. Ketika bermain bersama teman-temannya, Siti diminta berdiri tegak lalu memutar badan ke kanan dan ke kiri tanpa melangkah ke tempat lain. Gerakan itu dilakukan agar tubuh menjadi lebih lentur dan tidak kaku. Gerakan memutar badan tersebut termasuk gerak ....

A. menggunakan bola

B. berpindah tempat

C. melempar benda

D. di tempat

Kunci Jawaban: D

4. Dalam permainan sederhana di kelas PJOK, siswa diminta menirukan gerakan pohon tertiup angin dengan mengayunkan tangan ke kanan dan kiri sambil tetap berdiri pada tempatnya. Tujuan kegiatan tersebut adalah melatih keseimbangan tubuh anak. Gerakan yang dilakukan siswa termasuk ....

A. gerak di tempat

B. gerak berpindah tempat

C. gerak menggunakan tongkat

D. gerak berlari cepat

Kunci Jawaban: A

5. Andi sedang mengikuti latihan PJOK di sekolah. Ia diminta berdiri tegak lalu mengangkat satu kaki secara bergantian tanpa berjalan ke depan maupun ke belakang. Gerakan tersebut bermanfaat untuk melatih keseimbangan tubuh. Jenis gerakan yang dilakukan Andi adalah ....

A. gerak memukul bola

B. gerak berpindah tempat

C. gerak di tempat

D. gerak meluncur

Kunci Jawaban: C