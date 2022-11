Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 116 Unit 10: Look and Write

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 116.

Soal pada halaman 116 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka terdapat dalam Unit 10 tentang He Always Gets Up at 5 O’clock, bagian Look and Write.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 116, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 4 halaman 116.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 116:

Look and Write.

Write the following sentences in the correct order.

Before dinner I do my homework

I go to bed at 9 o’clock in the evening

I go home at 2 o’clock in the afternoon

I wash my face, brush my teeth and eat my breakfast

I wake up at 5 o’clock in the morning

At 7:30 I go to school