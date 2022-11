Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 105 Collecting Information: Studying in Classroom

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 105 bagian Collecting Informations.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 105 berupa menuliskan apa yang dilakukan guru serta teman sekelas saat pelajaran Bahasa Inggris berlangsung.

Sehingga, kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 105 bersifat subjektif, sesuai apa yang diamati oleh siswa di kelasnya.

Artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 105 ini, dapat digunakan orang tua atau wali murid sebagai mengoreksi pekerjaan siswa.

Siswa harus menuliskan 10 kegiatan teman-temannya dengan mengamati sekitarnya.

Pastikan siswa telah mengerjakan soal Bahasa Inggris terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 105

Collecting Information

We will work in groups.

We will put the information in our table into meaningful sentences.

We, Class 8B, are studying English in the classroom.

1. Some students are writing in their notebooks.

2. Wina is cleaning the whiteboard.

3. Fira is reading an English book.