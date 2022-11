Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 80, Collecting Information: Things in the Bathroom

Cover buku bahasa inggris kelas 7 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 80 bagian Observing and asking questio, tell the name of things in bathroom

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 80 bagian Observing and asking questions.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 80 berupa menuliskan nama-nama benda yang berada di kamar mandi.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 80, siswa dapat melihat gambar pada halaman 80.

Gambar menunjukkan nama-nama benda dalam Bahasa Inggris, kemudian siswa menyebutkan serta menerjemahkannya.

Namun, siswa juga dapat menyebutkan benda di kamar mandi sebanyak-banyaknya.

Sehingga kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 80 bersifat subjektif.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 80 dalam artikel ini berlaku untuk kurikulum 2013 revisi 2018

Pastikan siswa telah mengerjakan terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 80

Observing and Asking Questions

We will tell the names of the things in the bathroom.

Soal Bahasa Inggris kelas 7 halaman 80 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 halaman 80 bagian Observing and asking questions. (pdf Bahasa Inggris kelas 7)

We will listen to our teacher say the names of things in the bathroom.

Then, we will repeat and translate in Indonesia.

1. Mirror = cermin