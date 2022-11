Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 122, Reading, Task 3: Think About It, Leopard Geckos

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 122 bagian Reading Task 3, Think About It, Leopard Geckos.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 122, siswa harus menyimak teks pada halaman sebelumnya.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 122 berupa menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang terdapat pada chapter 9 Do It Carefully!.

Dua teks yang terdapat pada halaman 120-121 ini memiliki perbedaan konteksnya.



Orang tua atau wali murid dapat mengggunakan artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 122 ini, untuk mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa mengerjakan soal terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 122.

Task 3: Think about it

Soal Bahasa Inggris kelas 12 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 12 halaman 122 bagian Reading, Task 3. (pdf Bahasa Inggris kelas 12 halaman 122)

Before you read the following text about how to breed leopard geckos, talk about these things in small groups.

1. Have you ever seen leopard geckos or their pictures?

Yes, I have seen the picture of leopard geckos.

2. Have you ever read anything about leopard geckos?

Yes, I have read some things about leopard geckos.

3. What information about leopard geckos did you get from reading?