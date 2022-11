Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 36, Collecting Information: Suggestions Sentence

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 36, bagian Collecting Information.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 36 membuat kalimat sugesti atau saran, sesuai situasinya.

Sebelum menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 36, siswa harus memahami bentuk kalimat memberi saran dalam Bahasa Inggris.

Terdapat 12 statment yang harus dituliskan kalimat sarannya, kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 36 termasuk dalam Chapter 3, We know what to do.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 36 dalam artikel ini berlaku untuk kurikulum 2013 revisi 2018

Orang tua atau wali murid dapat menggunakan artikel ini sebagai acuan pembelajaran siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan terlebih dahulu.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 halaman 36

Collecting Information

Soal Bahasa Inggris kelas 8 halaman 36

We will learn to give advice to people in the following situations, by saying what they should or should not do

1. We have 2 tests tomorrow, English and IPS.

- You Should not go to the game. You Should study for the tests.

2. I don’t know the meaning of ‘row’.

- You should look it up in the dictionary. You should not depend on others all the time.