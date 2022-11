Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD Halaman 26 27 Unit 3: Look and Answer

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 26 27.

Soal pada halaman 26 27 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka terdapat dalam Unit 3 tentang My Living Room is Beside Kitchen, bagian Look and Answer.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 26 27, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 4 halaman 26 27.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 4 SD halaman 26 27:

Look and Answer Unit 3.

Look and Answer

Made and his family go to their grandparent’s house in the village by car.

In the middle of their trip, the rain falls very hard.

They stop in an empty house.

Made opens the door and see mice and cockroaches.

The mice shocked me.

Can you see them?

Answer: