Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 Halaman 42 Dialog, Task 2: Continue the Conversation

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 42 bagian Dialog: Expressing Intention.

Kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 42 berupa melengkapi percakapan.

Dalam menuliskan kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 42, siswa harus melihat dialog pada halaman sebelumnya.

Karena jawaban berdasarkan dialog antara Riri, Bayu dan Santi yang tepatnya tercantum di halaman 41.

Kunci jawaban hanya berlaku untuk buku Bahasa Inggris kelas 10 kurikulum 2013 edisi revisi 2018.

Artikel berisi kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 10 halaman 42 ini, dapat digunakan orang tua atau wali murid sebagai mengoreksi pekerjaan siswa.

Pastikan siswa telah mengerjakan soal Bahasa Inggris terlebih dahulu.

Dialog: Expressing Intention

Task 2: Later, Riri, Bayu and Santi talk again about the plan.

This time they want to do something together.

Soal Bahasa Inggris kelas 10 halaman 42 - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Kelas 10 halaman 42 bagian Dialog: Expressing Intention. (pdf Bahasa Inggris kelas 10)

Continue the conversation based on the given hint.

Riri : Wow, both of them sound exciting! But, we can't do it at the same time.

Santi : I think we can watch a movie at home, I'll bring my laptop.

Bayu : Yeah! It is a deal then! I'm okay with anything.