Contoh Soal UAS, PAS Matematika Kelas 7 SMP: Pilihan Ganda Disertai Kunci Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah contoh soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Matematika kelas 7 SMP semester 1.

Contoh soal UAS atau PAS di bawah ini terdiri dari soal pilihan ganda yang disertai kunci jawaban.

Pilihan Ganda

1. Pak Indra mempunyai kucing sebanyak 4 kg. Beratnya 1,2 kg digunakan untuk mengecat lemari, dan 0,8 kg untuk mengecat meja sisanya untuk mengecat kursi.

Banyaknya cat yang digunakan untuk mengecat kursi adalah…

A. 2,01 kg

B. 2,18 kg

C. 2,30 kg

D. 3,20 kg

Jawaban: B

2. Bayangan C = {elang, harimau, singa}.

Himpunan semesta berikut yang mungkin untuk himpunan C adalah :…

A. S = {Binatang ternak}

B. S = {Binatang berkaki dua}

C. S = {Binatang berkaki enam}

D. S = {Binatang pemakan daging}

Jawaban: D

3. Hasil dari 2 3 x 2 2 adalah ….

A.16

B. 24

C. 32

D. 64

Jawaban: C

Baca juga: Contoh Soal UAS, PAS Matematika Kelas 9 Semester 1, Pilihan Ganda dan Esai Lengkap Beserta Jawaban

4. Bilangan pecahan yang cirinya terkecil adalah ….

A. 5/12

B. 4/9

C. 3/8

D. 3/7

Jawaban: C

5. Banyaknya himpunan bagian dari {a,b,c} adalah ….

A.32

B.24

C.16

D.8

Jawaban: D

6. Kumpulan-kumpulan berikut ini yang merupakan himpunan adalah ….

A. kumpulan siswa nakal

B. kumpulan bilangan kecil

C. kumpulan siswa berbadan tinggi

D. kumpulan bilangan asli antara 4 dan 8