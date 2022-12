Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 Halaman 60 Unit 6: Look and Match

Cover Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD halaman 60 Unit 6, bagian look and match.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 60.

Soal pada halaman 60 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka membahas Unit 6 tentang parts of our body that work together, bagian look and match.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 60, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 60.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 60:

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 Halaman 66 Unit 6: Look and Write

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 Halaman 70 Unit 7: Point and Say

Look and Match

Look at the pictures and match the sentences with the pictures.

A. Aisyah sees a magazine on her desk.

B. Made uses his hand to take a glass of avocado juice.

C. Cici listens to a music with a headset.

D. Lili uses her nose to smell the candy.

E. Joshua uses his mouth to eat the sweet banana.

F. Made uses his right leg to kick the ball.

Jawaban:

Jawaban Look and Match Unit 6 halaman 60.

*) Disclaimer:

- Artikel ini hanya ditujukan kepada orangtua untuk memandu proses belajar anak.

- Sebelum melihat kunci jawaban, siswa harus terlebih dahulu menjawabnya sendiri, setelah itu gunakan artikel ini untuk mengoreksi hasil pekerjaan siswa.

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)