Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 Halaman 70 Unit 7: Point and Say

Cover Buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 - Berikut kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka Kelas 5 SD halaman 70 Unit 7, bagian point and say.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 70.

Soal pada halaman 70 buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka membahas Unit 7 tentang How tall are you? bagian point and say.

Sebelum menengok kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 70, diharapkan siswa mengerjakan soal secara mandiri.

Kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 SD ini diperuntukkan bagi orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab dalam perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 70.

Berikut ini kunci jawaban buku Bahasa Inggris Kurikulum Merdeka kelas 5 halaman 70:

Point and Say Unit 7.

Point and Say

Point at the pictures and describe them.

1. The elephant is big.

2. The giraffe is tall.

3. The goat is dark brown.

4. The deer is light brown.

5. The rabbit is small.

6. The red ruler is long.