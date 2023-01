Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 97 Semester 2, Listen The News and Ask Questions

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 97.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.



Di halaman 97, siswa diminta berdiskusi untuk membuat pertanyaan sekaligus jawaban terkait limbah plastik.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 97

Task 2: Listen the news and ask questions.

If you listen to a news report about an artist that turns plastic bags into art, what question can you ask?

Discuss it with your partner.

The question(s) is/are:

Some possible answers:

Answer:

Questions

a. How does she do that?

b. Why does she choose plastic bags to be recycled?

c. How do people around her respond to her idea?