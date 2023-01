Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 12 Halaman 112 Semester 2, Task: Find The Synonyms

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini kunci jawaban Bahasa Inggris Semester 2 kelas 12 halaman 112.

Di halaman 112, siswa diminta mencari sinonim dari kata-kata dalam vocabulary builder.

Kunci jawaban mata pelajaran Bahasa Inggris semester 2 kelas 12 SMA/MA/SMK dalam artikel ini hanya sebagai referensi atau panduan siswa dalam belajar.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa dapat terlebih dahulu mengerjakan soalnya sendiri.

Kunci Jawaban Bahasa Inggris Semester 2 Kelas 12 Halaman 112

Vocabulary Builder

Task: Find the synonyms.

Observe the recipe above, and write down the synonyms of the following words.

1. dip: __________

2. ingredient: __________

3. chop: __________

4. dash: __________

5. combine: __________

6. melt: __________