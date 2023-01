Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 133, Chapter 7: Observing and Asking Question

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 133 semester 2.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 133, terdapat tugas Observing & Asking Questions dalam Chapter 7

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 9 halaman 133 memuat soal untuk menjawab soal terkait bacaan Sangkuriang.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9, siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 9 halaman 133.

Observing & Asking Questions

We will discuss what we can learn from “Sangkuriang”

Here are what we will do. First, we will read the questions carefully. Second, we will find the answer from the story in our notebook. Then, we will answer the questions orally. We can ask our teacher questions, too.

We will use a dictionary. We will make sure we know the meaning of every word in the folktale. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. We will say the words loudly, clearly, and correctly.

1) Who was Dayang Sumbi? Describe her.

Jawaban:

Dayang Sumbi was a beautiful and kindhearted princess.

2) Who was Tumang? Why did Dayang Sumbi marry him?