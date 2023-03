Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 55 Kurikulum Merdeka, Worksheet 1.16: Monita's Story

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 55 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 55 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 1.16 dalam Unit 3.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 55 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait bacaan Monita’s story about the Independence Day celebration in SMP Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 55 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 55 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 51 Kurikulum Merdeka, Section 7: A School Parade

Section 2 - Reading

Worksheet 1.16

b. Choose the best answer for the following questions based on the text.

Number one has been done for you.

1. What was the story about?

a. Independence Day celebration in Indonesia.

b. Independence Day celebration in Monita’s school.

c. Independence Day celebration in Monitas’ hometown.

Jawaban: b

2. Who could be the participant in the fun games?

a. The whole students

b. The teachers

c. 7 graders

Jawaban: a