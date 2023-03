Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 111 Kurikulum Merdeka, Worksheet 2.12

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 111 Kurikulum Merdeka.

Pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 111 Kurikulum Merdeka, terdapat tugas Worksheet 2.12 dalam Chapter 2.

Tugas pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 111 Kurikulum Merdeka memuat soal terkait bacaan berjudul Elephant and Friends.

Sebelum melihat kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 111 Kurikulum Merdeka, siswa diharapkan terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri.

Kunci jawaban pada artikel ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak.

Ada kemungkinan terdapat perbedaan jawaban pada kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 8 halaman 111 Kurikulum Merdeka.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 8 Halaman 87 Kurikulum Merdeka, Worksheet 2.6

Worksheet 2.12

c. Answer the following questions.

1. What did the elephant do in the forest?

Jawaban: He wandered to search for friends



2. How many animals did the elephant meet in the forest on the first day?

Jawaban: Five animals



3. How did the animals treat the elephant during that irst day?

Jawaban: They were rude to him.



4. What did the elephant feel when he could not make any friends on the first day?

Jawaban: He was sad.



5. Why did the animals in the forest run away on the second day?

Jawaban: They were afraid of the tiger who ate the animals he found.



6. Did the elephant run with the other animals?