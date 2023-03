Contoh Soal Ujian Sekolah, USP Matematika Kelas 12 SMA Dilengkapi dengan Jawaban

TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Ujian Sekolah atau Ujian Satuan Pendidikan (USP) Matematika kelas 12 beserta kunci jawaban.

Contoh soal Ujian Sekolah/UPS Matematika kelas 12 ini terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Soal dan kunci jawaban Ujian Sekolah/UPS Matematika kelas 12 ini, hanya untuk panduan orang tua dalam memandu proses belajar anak.

Diharapkan siswa dapat mengerjakan contoh soal Ujian Sekolah/UPS Matematika kelas 12 ini terlebih dahulu sebelum menengok kunci jawabannya.

Tribunnews.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban pada contoh soal Ujian Sekolah/UPS Matematika kelas 12 ini.

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

1. Perhatikan himpunan berikut ini!

{2x+4y-2z=-4 -2x-y+3z=2 x+3y+4z=2

Himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem persamaan di bawah ini adalah...

A. {1,-1,1}

B. {1,1,1}

C. {-1,-1,-1}

D. {1,0,1}

E. {0,-1,1}

Jawaban: A

2. Diketahui f(x) = 2 – x dan g(x) = x2 + 5x, fungsi komposisi (g o f) (x) adalah …..

A. x2 – 7x + 14

B. x2 + 7x + 1

C. x2 – 7x - 1

D. x2 – 9x + 14

E. x2 – 9x – 1

Jawaban: D

3. Nilai x yang memenuhi persamaan | x + 5 | = 3 …..

A. x = 1 dan x = 2

B. x = -2 dan x = -8

C. x = -1 dan x = 2

D. x = 3 dan x = -8

E. x = 2 dan x = 7

Jawaban: B

4. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi a dan b berturut-turut 5 cm dan 6 cm. jika besar sudut C adalah 600 maka panjang sisi c adalah ….

A. 4 cm

B. 5 cm

C. 6 cm

D. 4,5 cm

E. 5,5 cm

Jawaban: B