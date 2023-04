Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 186 Kurikulum Merdeka, Worksheet 4.26 dan 4.27

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 186 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 186 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Sementara soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 186 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Worksheet 4.26 dan Worksheet 4.27.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab beberapa soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 186 Kurikulum Merdeka.

Terdapat dua jenis soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 186 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal yang terdapat di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 186 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 181 dan 182 Kurikulum Merdeka

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 186 Kurikulum Merdeka:

c. Complete the text about Monita’s study habits. Use the activities in the Worksheet 4.25. See the Wordbox.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 186 Kurikulum Merdeka.

My Study Habit

I am a very organized person. I always do these 5 Magical Study Tips. First, I have a place to (1) study. It doesn't have to be big.

I use a corner of my bedroom for my study area. I have a desk, a chair, a bookshelf, and a desk lamp there.

Second, I always keep everything (2) organized. My desk is neat. I put the books away when I don't read them.

Third, when I study, I review my lesson. I usually (3) take notes on important points. Sometimes I make a mind map for my notes.

Fourth, I also make (4) flashcards to memorize new vocabulary. I use colorful papers and a ring to make it.