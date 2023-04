Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 7 Halaman 187 Kurikulum Merdeka, Worksheet 4.28

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 187 Kurikulum Merdeka di dalam artikel berikut.

Buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 187 Kurikulum Merdeka terdapat pada Chapter 4 yang membahas tentang My School Activities.

Sementara dalam soal buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 187 Kurikulum Merdeka terdapat tugas Worksheet 4.28.

Nantinya, siswa diharuskan menjawab soal pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 187 Kurikulum Merdeka.

Terdapat satu jenis soal yang ada pada buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 187 Kurikulum Merdeka.

Sebelum melihat kunci jawaban, siswa diharuskan mengerjakan soal di buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 187 Kurikulum Merdeka secara mandiri.

Berikut kunci jawaban Bahasa Inggris kelas 7 halaman 187 Kurikulum Merdeka:

e. Read the text on Worksheet 4.26 again. Complete the following sentences. Number one has been done for you.

1. Monita's study area is in the corner of her bedroom.

2. She has a ____, a ____, a ____and a ____at her study area.

Answer: She has a desk, a chair, a bookshelf, and a desk lamp at her study area.

3. She usually takes note of a new word and its _____on _____.

Answer: She usually takes note of a new word and its meaning on flashcards.

4. Monita and her study buddy always _____each _____.